Rayo Vallecano x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Invicto na competição e ocupando a teceira posição na tabela do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid enfrenta o Rayo Vallecano neste domingo (22), às 16h, no Estádio de Vallecas, em Madrid (ESP). Os donos da casa, todavia, ocupam o 11º lugar, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Como chega o Rayo Vallecano

Os Franjirrojos, por fim, voltaram a vencer após três partidas sem triunfo. Iñigo Pérez, em suma, enfrenta o desafio de melhorar o rendimento do Rayo no clássico madrilenho. Ele, afinal, conta com praticamente todo o elenco, exceto pelo defensor Alfonso Espino e o meia Diego Mendez, ambos lesionados.

Como chega o Atletico de Madrid

Os Colchoneros, em resumo, com três vitórias e dois empates, estão na terceira posição, com 11 pontos. O técnico Diego Simeone terá duas ausências: os meias Pablo Barrios e Thomas Lemar, entregues ao departamento médico.

RAYO VALLECANO X ATLÉTICO DE MADRID

Campeonato Espanhol – 6ª Rodada

Data e horário: 22/9/2024, 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Vallecas, em Madrid (ESP)

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Óscar Valentín, Gumbau; Embarba, Trejo, Álvaro García (James Rodríguez); Camello. Técnico: Iñigo Pérez

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Le Normand, Giménez, Azpilicueta; Llorente, De Paul, Gallagher, Samuel Lino; Sorloth, Griezmann. Técnico: Diego Simeone

Árbitro: Mario Melero López

VAR: Jorge Figueroa Vázquez

Onde Assistir: Disney+

