Messi passa em branco, e Inter Miami cede empate no fim

Em dia de atuação apagada do astro Lionel Messi, o Inter Miami cedeu o empate no último minuto e ficou apenas no 1 a 1 contra o New York City, fora de casa. O atacante equatoriano Leonardo Campana abriu o placar, enquanto James Sands igualou.

Além de Messi, o Inter Miami tem também nomes como o atacante uruguaio Luis Suaréz e o lateral-esquerdo Jordi Alba, que jogaram com o craque argentino nos tempos de Barcelona. A equipe volta a campo agora no próximo sábado (28), quando recebe o Charlotte.

Confira a classificação da MLS

Regulamento da MLS

Mesmo com o tropeço, o Inter Miami segue na liderança da Conferência Leste da MLS (Major League Soccer, a principal liga dos EUA). O time de Messi soma 64 pontos após 30 jogos (19 vitórias, sete empates e quatro derrotas). Inclusive, a equipe do Sul dos Estados Unidos já está classificado para os playoffs da competição.

A MLS é disputada atualmente por 29 equipes: 15 em uma conferência, e 14 na outra. Os sete melhores de cada avançam direto para as oitavas de final, enquanto os oitavos e nonos lugares disputam outra fase, de onde saem mais dois classificados para as oitavas de final.

Cada um dos 29 clubes da MLS jogará 34 partidas na primeira fase, a chamada temporada regular. Os clubes da Conferência Leste jogarão entre si duas vezes e fazem seis partidas contra as equipes da Conferência Oeste. Estes, pela vez deles, jogam duas vezes entre si, com sete partidas com adversários da Leste.

