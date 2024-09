Corinthians x São Paulo (Brasileiro feminino), AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h

Corinthians e São Paulo decidem neste domingo (22/9), às 10h (de Brasília), na Neo Química Arena, quem será o grande campeão do Campeonato Brasileiro Feminino. No jogo de ida, as Brabas venceram por 3 a 1 no Morumbis. Assim, podem perder por até um gol de diferença que mesmo assim fica com a taça. pela quinta vez seguida (e a sexta na história). Já o Tricolor precisa vencer fora de casa por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por três para conseguir um título inédito. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 9h (de Brasília), com um pré-jogo de primeira, com todas as informações sobre as equipes. E com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.