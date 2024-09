Organizadas do Flamengo fazem manifestação no Ninho do Urubu

Na manhã deste domingo (22/9), alguns membros de organizadas do Flamengo foram até o Ninho do Urubu para um “protesto de apoio”. Tentaram conversar com os jogadores, mas foram barrados pelos seguranças do CT.

Os atletas titulares que estão no Ninho não viajaram para o jogo com o Grêmio, neste domingo (22/9), pelo Brasileirão, porque estão se preparando para o duelo com o Penãrol, na quinta-feira, pela volta da Libertadores. O time perdeu no Maracanã por 1 a 0 e precisa vencer no Uruguai para avançar à semifinal da Libertadores.

Os torcedores expressaram indignação pelo desempenho da equipe, mas reforçaram a confiança no elenco e a importância de dedicação e foco para avançar nas competições. Com gritos de apoio, eles entoaram: “Ô, vamos virar Mengo, vamos virar, Mengo”. Alguns jogadores pararam seus carros para falar com os torcedores.

Flamengo x Grêmio

O Rubro-Negro entra em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do mau momento, o time carioca está na semifinal da Copa do Brasil, onde enfrentará o Corinthians. Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro.





