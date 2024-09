Com recorde de público, Corinthians é hexa do Brasileirão feminino

Neste domingo (22/9) o Corinthians sagrou-se pela sexta vez campeão do Brasileirão feminino, a quinta conquista consecutiva. O caneco veio após a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, na Neo Química Arena, casa do Timão. Jaqueline e Carol Nogueira marcaram. Como as Brabas entraram com boa vantagem, pois venceram por 3 a 1 na ida. Dessa forma, festa da Fiel. Afinal, a torcida quebrou o recorde de público do futebol feminino: 44.136 (o anterior, também do Corinthians, foi de 42.566).

As corintianas seguem sobrando no futebol feminino. Enfim, são campeãs de tudo na América do Sul. Em Brasileirões, ganharam em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Já as são-paulinas tentavam o primeiro título na competição.

Equilíbrio no primeiro tempo

O jogo, que começou às 10h (de Brasília) foi sob forte calor. Por isso, bastante lento no primeiro tempo. O São Paulo entrou com time ofensivo, já que precisava vencer as corintianas por dois gols de diferença para levar aos pênaltis. Contudo, não conseguiu sucesso diante de uma boa marcação das donas da casa, que administravam a boa vantagem. Seus dois melhores lances: Milene entrando na área e demorando para chutar, e a zagueira Ana Alice concluindo para gol, mas anulado por impedimento. O Timão apostou em chutes de fora da área, sem perigo.

Corinthians faz os gols

O São Paulo voltou em cima e quase marcou com Camilinha, que acabou isolando a bola após ótima jogada de Millene. Contudo o Corinthians fez valer a sua força. Aos 19, Yasmin cruzou pela esquerda, Vic Albuquerque ajeitou de cabeça e, também numa cabeçada, Jaqueline Ribeiro fez o primeiro gol das corintianas. O São Paulo lutou, tentou, mandou na trave. Mas, no fim, em contra-ataque, Carol Nogueira fez o gol que fechou o placar. Enfim, nova festa da Fiel.

CORINTHIANS 2X0 SÃO PAULO

Jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino

Data: 22/9/2024

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público: 44.136

CORINTHIANS: Nicole Ramos; Belinha, Arias (Erika, 23’/2ºT), Mariza e Yasmim (Paulinha, 44’/2ºT); Yaya, Duda Sampaio (Juliana, 23’/2ºT) e Vic Albuquerque; Gabi Portilho (Eudimilla, 37’/2ºT), Jaqueline (Carol Nogueira, 22’1/2ºT) e Millene (Gabi Zanotti, Intervalo). Técnico: Lucas Piccinato.

SÃO PAULO: Carlinha; Leticia Alves, Kaká, Ana Alice (Jéssica, 28’/2ºT) e Bia Menezes; Aline, Maressa (Robinha, Intervalo) e Camilinha (Rafa Mineira, 23’/2ºT) Duda Serrana, Dudinha (Mariana Santos, 23’/2ºT) e Isa (Laryh, 28’/2ºT).Técnico: Thiago Viana.

Gols: Jaqueline, 19’/2ºT (1-0), Carol Nogueira, 44’/2ºT (2-0)

Árbitro: Anne Kesy Sá (AM)

Assistentes: Leandra Cossette e Juliana Esteves (SP)

Cartões Amarelos: Millene (COR), Maressa (SAO)

Cartão vermelho: Robinha (SAO, 55’/2ºT)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.