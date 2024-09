Nottingham arranca empate fora de casa diante do Brighton

Neste domingo (22/9), no Falmer Stadium, o Brighton recebeu o Nottingham Forest em jogo emocionante. Após sair atrás, gol de Chris Wood, de pênalti, o time da casa conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com Hinshelwood e Welbeck, este um belo gol de falta. Na etapa final, o Brighton ficou em cima. Mas o Nottingham arrancou o empate com um gol de Sosa. O jogo foi tenso, com o time visitante terminando com um a menos (Gibbs-White expulso). Aliás, os dois treinadores também levaram vermelho: Nuno Espírito Santo (Nottingham) e Fabian Hurzeler.

Com o empate, Brighton e Nottingham seguem invictos na competição, ambos com nove pontos. O time da casa em sétimo lugar. O Forest em oitavo.

Legião brasileira

Do lado do Brigthon, Igor Julio (prata da casa do Bragantino) e o atacante da Seleção Brasileira João Pedro (ex-Fluminense) começaram no banco. Mas João Pedro entrou na etapa final. Já no Nottingham Forest, o zagueiro Murillo (ex-Corinthians ) foi titular e, para variar, fez um bom jogo. O goleiro Carlos Miguel (ex-Corinthians) e o zagueiro Morato (ex-São Paulo e Benfica) ficaram no banco. Contudo, Morato entrou na etapa final. Danilo (ex-Palmeiras), com fratura na perna esquerda, só volta em 2025.

Nottingham marca, mas Brighton vira

O Nottingham já começou conseguindo vantagem, no placar. Aos 12, Hudson-Odoi foi derrubado por Baleba na área. Pênalti que Chris Wood cobrou para fazer 1 a 0. Na frente e enfrentando um rival superior tecnicamente, o Nottingham se fechou, deixando a bola com o rival, mas arriscando alguns contra-ataques. Contudo, a pressão do Brighton teve sucesso na reta final da etapa. Aos 41, Van Hecke, pela esquerda cruzou e Hinshelwood apareceu por atrás para cabecear livre na área e deixar tudo igual. Três minutos depois, o Brighton teve uma falta próxima à área. Welbeck bateu muito bem e virou o jogo.

No segundo tempo, o Brighton voltou melhor, muito ofensivo. Welbeck quase fez um gol de placa, driblando toda a defesa na área, mas chutando para fora. Parecia que o terceiro gol seria questão de tempo. Contudo, aos 25, o time visitante achou o empate. Murillo roubou a bola na defesa, Gibbs-White lançou Jota que correu até a área e tocou para Ramon Sosa tocar para a rede. Depois da expulsão de Gibbs-White, já na reta final, o Nottingham se resguardou e arrancou emoate com sabor de vitória.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (21/9)

West Ham 0x3 Chelsea

Liverpool 3×0 Bournemouh

Fulham 3×1 Newcastle

Tottenham 3×1 Brentford

Aston Villa 3×1 Wolverhampton

Southampton 1×1 Ipswich

Leicester 1×1 Everton

Crystal Palace 0x0 Manchester United

Domingo (22/9)

Brighton 2×2 Nottingham Forest

12h30 – Manchester City x Arsenal

