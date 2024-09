Fluminense: Após falha, Felipe Melo publica mensagem em rede social

O volante e zagueiro Felipe Melo utilizou suas redes sociais para compartilhar uma mensagem no Instagram após a falha no clássico contra o Botafogo. O jogo, realizado na noite de sábado (21), terminou com a derrota do Tricolor Carioca por 1 a 0 devido a um erro do atleta.

Na manhã de domingo, ao chegar para os treinamentos no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro, Felipe Melo postou uma mensagem reflexiva.

Conhecido por sua religiosidade, Melo publicou um vídeo curto ao chegar ao local de trabalho, com a palavra: “Ressignificar”.

Inicialmente, Felipe Melo estava na reserva, mas foi acionado na reta final do jogo, após Nonato sofrer uma pancada no rosto que resultou em fratura no nariz. Ao tentar iniciar uma jogada, Melo perdeu a bola para Gregore, que a passou para Luiz Henrique, responsável pelo gol da vitória.

