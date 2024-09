Derrota no clássico faz Diego Martínez balançar no Boca Juniors

O triunfo do River Plate por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, no último sábado (21), teve reflexo nítido no ambiente do clube de La Boca. Ao ponto, aliás, de deixar o técnico Diego Martínez bastante ameaçado no cargo.

Ainda no sábado, o profissional de 43 anos e seu assistente, Cristian Bardaro, tiveram uma reunião com dois integrantes da diretoria boquense, casos de Marcelo Delgado e Mauricio Serna. O encontro em questão aconteceu no Hotel Intercontinental, local onde a delegação fez sua concentração antes do duelo entre os clubes de maior torcida no país.

Inicialmente, a reunião definiu que Diego permanece no comando do Boca Juniors, mas sem um caráter de convicção. Ou seja, sua demissão nos próximos dias não é movimento totalmente descartado mediante aos protestos por atuações (e resultados) melhores.

‘Sempre vou querer o melhor para o Boca’

Na entrevista depois do revés no Superclássico, o tom da entrevista do técnico caminhou justamente nessa linha de raciocínio. De acordo com sua avaliação, ele e sua comissão técnica ainda acreditam na possibilidade de recuperação. Entretanto, ele não quer permanecer tendo a sensação que está, de alguma forma, atrapalhando a equipe:

“Tenho forças para continuar, mas sempre vou querer o melhor para o Boca. Vamos ver o que é melhor. Entre todos que trabalham no clube, veremos o que é melhor. Nós e a comissão técnica temos muita força para continuar, para tentar nos levantar e continuar lutando pelo campeonato e pela Copa Argentina. Sei que os resultados são importantes para o trabalho.”

Até segunda ordem, Diego Martínez tem, como próxima chance de recuperação, o confronto diante do Belgrano. A partida em questão vale pelo Campeonato Argentino e ocorre no próximo sábado (28), às 20h (de Brasília), em Córdoba.

