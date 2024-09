Brazuca marca para o Arsenal, que, fora de casa, empata com City

No jogo mais esperado da rodada 5 da Premier League, Manchester City e Arsenal, dois dos maiores favoritos ao título da Premiere League 2024/25 se enfrentaram no Etihad Stadium, neste domingo (22/9). E os londrinos quase conseguiram resultado excepcional. Afinal, foram até a casa dos atuais tetracampeões (feito inédito na Inglaterra). Viram Haaland abrir o placar para os Citizens e atingir marca histórica. Contudo, ainda primeiro tempo, os Gunners viraram com o italiano Calafiori e o brasileiro Gabriel Magalhães. Na etapa final, o time da casa massacrou, mas só foi conseguir o empate com Stones, aos 52 da etapa final.

O Arsenal foi guerreiro. Afinal, desde o fim do primeiro tempo jogar com um a menos (Trossard expulso) e por pouco não venceu. Assim, vai aos 11 pontos, em quarto lugar. Caso vencesse, seria o líder. Já o City perde a campanha 100%, mas segue em primeiro lugar com 13 pontos. LIverpol e Aston Villa tem 12.

Recorde de Haaland

O Manchester City já tinha criado duas boas oportunidades quando, aos nove minutos, Savinho fez grande jogada pela direita, cortando para o meio e tocando para a entrada em velocidade de Haaland. Desmarcado, o norueguês entrou na área e bateu para fazer 1 a 0. Seu décimo gol na temporada e centésimo pelo Manchester City.

Ao chegar ao gol 100 em 104 jogos pelo City, Haaland quebrou um recorde europeu: tornou-se o jogador que mais rapidamente chegou aos 100 tentos por um clube, quebrando o recorde de Cristiano Ronaldo, que alcançou o centésimo tento quando completou 105 partidas com a camisa do Real Madrid.

Arsenal de virada

Contudo, o Arsenal não perdeu o foco e empatou aos 22. Martinelli começou a jogada pela esquerda e rolou para Calafiori. O chute foi no ângulo de Ederson. Mas o City era dominante. Tinha muito mais a bola (68%). Mas assustava pouco. E o Arsenal se mostrou letal. Aos 45, após escanteio da direita cobrado por Saka, Gabriel Magalhaes saiu da marcação de Walker e testou para virar o jogo para os visitantes.

Faltas feias

O primeiro tempo teve lances viris. Com cinco segundos, assim que a bola saiu, Havertz deu um encontrão em Rodri. Após dois minutos no chão recebendo cuidados, o apoiador voltou a campo. Porém, aos 21 minutos, após novo encontrão, desta vez de Timber, Rodri acabaria saindo lesionado para a entrada de Kovacic. E o Arsenal viu Trossard ser expulso nos acréscimos. Ele já tinha cartão amarelo quando entrou com força em Bernardo Silva e levou vermelho.

City pressiona e empata no fim

Como era de se esperar, o Manchester City foi para cima em busca do gol. Para se ter ideia, até os 40 da etapa final, enquanto o City deu 18 finalizações a gol, com Raya fechando o gol, o Arsenal não concluiu nenhuma. A posse, alguns momentos, chegou a ser de 80%. Mas o time da casa seguiu sem eficácia. Enquanto isso, o Arsenal, com boa postura defensiva, foi suportando a pressão e os muitos chuveirinhos. E quando a chance apareceu, num chute de Gvardiol, Raya voltou a fazer grande defesa.

Contudo, nos acréscimos, aos 52 minutos, saiu o empate. Grealish cobrou escanteio curto da esquerda, recebeu de volta e fez a jogada que gerou bate-rebate, a sobra final ficou com Stones que colocou na rede. Só teve tempo para um bate-boca entre Haaland e os Gabrieis Magalhães e Jesus. E fim de jogo.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (21/9)

West Ham 0x3 Chelsea

Liverpool 3×0 Bournemouh

Fulham 3×1 Newcastle

Tottenham 3×1 Brentford

Aston Villa 3×1 Wolverhampton

Southampton 1×1 Ipswich

Leicester 1×1 Everton

Crystal Palace 0x0 Manchester United

Domingo (22/9)

Brighton 2×2 Nottingham Forest

Manchester City 2×2 Arsenal

