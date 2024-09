Lewa e Raphinha brilham, Barcelona goleia o Villarreal e segue 100% na La Liga

No duelo dos invictos do Campeonato Espanhol, o Barcelona levou a melhor sobre o Villarreal, goleou por 5 a 1, no El Madrigal, e segue com 100% de aproveitamento. Lewandowski, artilheiro da competição, marcou os dois gols do triunfo, enquanto Pablo Torre e Raphinha (2) ampliaram, e Ayoze descontou. Assim, o time catalão, agora, soma 18 pontos, na liderança, enquanto do submarino amarelo, tem 11, na 5ª colocação.

Na próxima rodada, a equipe catalã mede forças com o Getafe, na quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), no Olímpico Lluís Company. O Villarreal, por sua vez, atua no dia seguinte (26), às 14h (de Brasília), contra o Espanyol, no Stage Front Stadium.

Donos da casa atacam

Os donos da casa tentaram aplicar uma pressão no início e chegou a estufar a rede. Yéremy Pino teve liberdade para bater, de cavadinha, porém o árbitro marcou o impedimento. Contudo, logo o Barcelona tomou conta das ações e mostrou em campo o motivo de ser o líder isolado da competição.

Artilheiro nato

Em uma jogada de alta velocidade, o Barcelona trocou passes e envolveu o adversário, com muita facilidade, e abriu o placar. Pedri tocou para Pablo Torre, que encontrou Lewandowski na área, para bater no canto e colocar os visitantes à frente no placar.

Nove certeiro

Os donos da casa pressionaram, entretanto pecou na pontaria. Álex Baena ficou cara a cara com Ter Stegen, driblou o arqueiro, mas desperdiçou chance. Em seguida, Lamine Yamal dominou a bola após o escanteio e levantou na área. Eric Garcia finalizou de cabeça, com perigo, e no rebote, Lewandowski acertou uma bicicleta e fez o segundo.

Villa desconta

Em rápido contra-ataque, Baena lançou em profundidade para Pépé, que teve condição de cruzar para a área. Ayoze só completou para o fundo do gol e descontou para o Villarreal. Depois de uma bola alçada na área, Ter Stegen fez defesa, porém caiu mal no gramado. Com dores no joelho, o goleiro não conseguiu seguir na partida, e Iñaki Peña entrou em campo.

Ataque letal

Na volta do intervalo, os donos da casa pressionaram, mas o Barcelona foi letal. Com uma intensa troca de passes, Pablo Torre chuta cruzado e surpreende o goleiro Conde para marcar o terceiro do time culé.

Lewa acerta a trave

Em mais um lance de intensa troca de passes e agilidade, Yamal invadiu a área e caiu no gramado após carrinho de Bailly. Na cobrança de pênalti, Lewandowski teve a chance de concretizar o hat-trick, mas acertou a trave.

Não valeu

O Villarreal respondeu, logo em seguida, e estufou a rede mais uma vez. Barry completou o lançamento de Baena e, de cabeça, marcou. No entanto, o árbitro assinalou impedimento na jogada.

Raphinha em dose dupla

Em grande fase, o brasileiro recebeu de Pau Víctor dentro da área e chutou forte para marcar o quarto gol do Barcelona. Nesse sentido, os visitantes ainda tiveram tempo de fazer o quinto. Yamal deixou Raphinha livre para carimbar a rede mais uma vez e consolidar a equipe catalã como líder isolado e melhor ataque do campeonato.

CAMPEONATO ESPANHOL – RODADA 6

Sexta (20)

Alavés 2 x 1 Sevilla

Sábado (21)

Valladolid 0 x 0 Real Sociedad

Osasuna 2 x 1 Las Palmas

Valencia 2×0 Girona

Real Madrid 4 x 1 Espanyol

Domingo (22)

Getafe 1 x 1 Leganés

Athletic Bilbao 3 x 1 Celta

Villarreal 1 x 5 Barcelona

Rayo Vallecano x Atlético de Madrid – 16h

Segunda (23)

Betis x Mallorca – 16h

