Titulares do Flamengo treinam no Ninho do Urubu de olho no Peñarol

O Flamengo medirá forças com o Grêmio neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Tite irá poupar doze atletas visando o jogo de volta contra o Peñarol pelas quartas da Libertadores. No ninho do Urubu, os atletas participaram de uma atividade e seguem a preparação para o duelo em Montevidéu.

Dessa forma, o confronto acontece na próxima quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Campeón del Siglo. entre os jogadores que não viajaram para a capital do Rio Grande do Sul estão: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Léo Ortiz, De la Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique.

Com duas partidas a menos, o Rubro-Negro é o quarto colocado do Brasileirão, com 45 pontos, onze pontos atrás do líder Botafogo, que venceu o Fluminense, no Maracanã. Na Libertadores, o time perdeu por 1 a 0 para a equipe uruguaia e precisará reverter a desvantagem, fora de casa.

No duelo com o Imortal Tricolor, a tendência é que David Luiz forme dupla com o jovem Cleiton no sistema defensivo. Além disso, Allan e Evertton Araújo estarão ao lado de Alcaraz, um dos reforços desta janela de transferências, no meio.

Por fim, o técnico deve dar chances a Lorran e Matheus Gonçalves, que serão os responsáveis por municiar o sistema ofensivo, fora de casa. Carlinhos, por sua vez, será o centroavante, a referência no ataque. Por outro lado, Gabigol também está fora da lista em função de uma fibrose no músculo da coxa direita

