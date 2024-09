Betis x Mallorca: onde assistir e escalações

Betis e Mallorca encerram, nesta segunda-feira (23), às 16h, a sexta rodada desta edição do Campeonato Espanhol. O encontro será no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na pitoresca Andaluzia. Os rivais somam oito pontos e estão colados na tabela. No entanto, a equipe alviverde leva vantagem nos critérios de desempate e, por isso, fica à frente, na nona posição. Além disso, ainda tem um duelo a menos em comparação ao próximo oponente.

Os béticos chegam com moral elevado após duas vitórias consecutivas, com destaque para Lo Celso, ex-Paris Saint-Germain (FRA). Outra arma importante é o centroavante Roque, emprestado pelo Barcelona. O garoto brasileiro já desencantou pelo clube do Sul da Espanha e está faminto por balançar redes mais vezes.

O time do técnico Manuel Pellegrini deve formar com: Silva; Bellerín, Natan, Llorente e Perraud; Roca, Altimira e Lo Celso; Fornals, Abde e Roque.

O Mallorca também está animado. Afinal, na semana passada, em peleja adiantada da sétima rodada, superou, em casa, a Real Sociedad por 1 a 0, gol de Prats, que não deve estar em campo nesta segunda.

Jagoba Arrasate, técnico da equipe visitante, refletiu diante de seus desgastados botões para encontrar a escalação ideal pela segunda vitória como visitante no Espanhol. Ele chegou à conclusão que a melhor formação contempla Greif; Antonio, Raíllo, Valjent e Mojica; Samú, Morlanes e Darder; Asano, Rodríguez e Muriqi.

CAMPEONATO ESPANHOL – RODADA 6

Sexta (20)

Alavés 2 x 1 Sevilla

Sábado (21)

Valladolid 0 x 0 Real Sociedad

Osasuna 2 x 1 Las Palmas

Valencia 2×0 Girona

Real Madrid 4 x 1 Espanyol

Domingo (22)

Getafe 1×1 Leganés

Athletic Bilbao3 x1 Celta

Villarreal 1×5 Barcelona

Rayo Vallecano x Atlético de Madrid – 16h

Segunda (23)

Betis x Mallorca – 16h

