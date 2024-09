Palmeiras bate o Vasco e alcança a quinta vitória seguida no Brasileirão

O Palmeiras segue na caça ao líder Botafogo e conquistou sua quinta vitória consecutiva pelo Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados do técnico Abel Ferreira bateram o Vasco por 1 a 0, no Mané Garrincha, com gol de Flaco López, e alcançaram a marca de 53 pontos, três a menos que o Alvinegro. Por outro lado, o Cruz-Maltino estacionou nos 35 pontos e caiu para a 10ª colocação.

Na próxima rodada, o Alviverde mede forças com o Atlético-MG, dia 28 (sábado), às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, estádio do Guarani. O Cruz-Maltino, por sua vez, visita o Cruzeiro, no Mineirão, no dia seguinte (29 – no domingo), às 18h30 (de Brasília).

Disputa intensa

A partida, no Mané Garrincha, teve início com muita disputa no meio de campo e nenhuma finalização nos primeiros vinte minutos. Encaixados, os sistemas defensivos levaram a melhor e neutralizaram os ataques de Vasco e Palmeiras, que tiveram dificuldades para levar perigo às metas adversárias.

Falha feia e fora de gol

Com o equilíbrio, um erro poderia colocar tudo a ruir e foi o que aconteceu. Nesse sentido, Rayan tentou recuar a bola e deu um presente para Flaco López, que não desperdiçou. O atacante teve liberdade entre os zagueiros para bater no canto de Léo Jardim e abrir o placar.

Paredão alviverde

Em desvantagem no placar, o Vasco se lançou ao ataque e levou muito perigo à meta do Palmeiras. Assim, David recebeu de Maicon pela direita e arriscou de longe, de pé esquerdo. Weverton fez uma grande defesa ao espalmar para escanteio e afastar o perigo.





Olha o perigo

Na reta final do primeiro tempo, Felipe Anderson cobrou escanteio, e o goleiro Léo Jardim saiu mal de sua meta. Murilo teve a chance de estufar a rede, mas cabeceou para fora. De volta à titularidade, Raphael Veiga arriscou de longe e carimbou a trave vascaína.

Estremece o travessão

Em mais uma chegada, com perigo, dos visitantes, Raphael Veiga cruzou da direita para Felipe Anderson, que ajeitou para Flaco López. O atacante mirou no e acertou o travessão do goleiro cruz-maltino. Na sequência, o argentino lançou Maurício, que teve liberdade para finalizar, porém parou em Léo Jardim.

Lance polêmico

Na direita, Emerson Rodríguez chegou em condição de cruz, entretanto a bola tocou no braço de Vanderlan, na área, o que gerou a discussão dos atletas em campo. Dessa forma, o árbitro Rafael Rodrigo Klein teve que consultar o VAR e entendeu que mão do jogador do Palmeiras não foi intencional.

Nos momentos finais da partida, o Cruz-Maltino foi em busca do empate e assustou. Assim, Puma Rodríguez achou um bom cruzamento para Vegetti, que cabeceou certeiro para bela defesa de Weverton.

Em rápida jogada de contra-ataque, o Alviverde teve a chance de marcar o segundo, porém Raphael Veiga não foi bem no passe, enquanto Rony finalizou por cima. No fim, Lázaro teve a chance de finalizar, e a bola passou perto da meta de Léo Jardim.

VASCO 0 x 1 PALMEIRAS

Brasileirão-2024 – 27ª rodada

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e horário: 22/9/2024, às 16h (de Brasília)

Gol: Flaco López (25’/1ºT) (0-1)

Público pagante: 64.848 torcedores

Público presente: 62.186 torcedores

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez 12’/2ºT), Léo, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura (Maxime Domínguez 42’/2ºT), Sforza (Matheus Carvalho 37’/2º) e Payet (Philippe Coutinho 12’/2ºT); Rayan (Emerson Rodríguez – intervalo), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno (Zé Rafael 37’/2ºT), Richard Ríos, Maurício (Fabinho 37’/2ºT) e Raphael Veiga (Lázaro 48’/2ºT); Felipe Anderson (Rômulo 48’/2ºT)e Flaco López (Rony 37’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões Amarelos: Vegetti (VAS); Richard Ríos, Zé Rafael, Weverton e Marco Aurélio Schiavo, preparador físico (PAL)

Cartões Vermelhos: –

