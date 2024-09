Deyverson foi um dos protagonistas da vitória deste domingo (22/9) do Atlético sobre o Bragantino, na MRV Arena, pelo Brasileirão. Com quase todos os titulares poupados, o atacante começou o jogo, perdeu um pênalti e teve uma bola que passou raspando. Mas fez um bonito gol e deu duas assistências fazendo a função de pivô. Na primeira, Palacios marcou. Porém, o juiz marcou impedimento. Na segunda, na reta final, ajeitou para Hulk fazer o terceiro gol na vitória por 3 a 0.

N0 fim da partida, Deyverson, que com este tento fez o seu primeiro com a camisa do Atlético, comentou o motivo de comemorar o gol sem a sua tradicional celebração, sempre muito efusiva.

“Fiz o gol e me desculpei com a torcida, pois eu sou muito coração. Fiz o gol depois de perder um pênalti. Falhei na penalidade, mas não desisti. E é por isso que estou aqui no Galo”, disse.

Deyverson e o primeiro gol pelo Galo

Ele também comentou o motivo de sempre olhar para as tribunas. Foi para ganhar força extra que vem de alguém muito especial:

“Depois que perdi o pênalti, olhei para a minha esposa e ela sinalizou, cabeça tranquila. Ela me deu força. Mas sou experiente e não um menino. Perdi um pênalti. Porém, na vida, as coisas acontecem. Eu não desisti e fiz um gol. Estou muito feliz com este gol, o meu primeiro no Galo”.

Que venha o Fluminense

Agora, o pensamento é o Fluminense, na quarta-feira, pela Libertadores (na ida, Flu 1 a 0).

“Sim, vamos descansar opara este jogo importante; E repito: na vida, não desista que as coisas acontecem”, disse Deyverson.

