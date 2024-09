De virada, Internacional derrota o São Paulo no MorumBIS

Neste domingo (22), o Internacional derrotou o São Paulo por 3 a 1, no MorumBIS, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Colorado saíram com Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick. O Tricolor anotou com Luciano. Com o resultado, o time gaúcho fica na oitava colocação, com 41 pontos. Enquanto isso, o Tricolor é o quinto, com 44 pontos.

Calendário

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo busca a recuperação diante do Corinthians, no Mané Garrincha, em Brasília. O Internacional faz jogo atrasado diante do Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

Primeiro Tempo

O São Paulo iniciou com o pé no acelerador. Com poucos segundos, Lucas Moura ganhou de cabeça do zagueiro e exigiu milagre de Rochet. Poucos minutos depois, Luciano abriu o marcador. Lucas Moura fez jogada pela esquerda e cruzou para o camisa 10, que dominou e bateu forte para chacoalhar a rede.

Apesar do baque sofrido, o Internacional se manteve com a cabeça no lugar e, aos poucos dominou o meio-campo. De tanto insistir, a igualdade veio perto do intervalo. Bruno Gomes chutou colocado e viu a bola entrar na meta de Jandrei, 1 a 1.

Segundo Tempo

Nos 45 minutos finais o Internacional mostrou a sua força e não encontrou dificuldades para construir a vitória nos primeiros 20 minutos. Em roubada de bola no campo ofensivo, Wesley achou Alan Patrick que finalizou. Igor Vinicius tentou cortar e viu a bola cair nos pé de Thiago Maia. O volante encheu o pé e venceu Jandrei. Na casa dos 17 minutos outro gol. Gustavo Prado achou Alan Patrick que acertou um lindo chute para vencer o arqueiro do Tricolor, 3 a 1.

SÃO PAULO 1 X 3 INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 27ª Rodada

Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

Data: 22/9/2024 (domingo)

Gols: Luciano, 5’/1ºT (1-0); Bruno Gomes, 42’/1ºT (1-1); Thiago Maia, 8’/2ºT (1-2); Alan Patrick, 17’/2ºT (1-3)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius, Ferraresi, Ruan e Michel Araújo; Marcos Antônio (Liziero, 19’/2ºT), Bobadilla (Galoppo, 31’/2ºT), Lucas Moura (William Gomes, 19’/2ºT), Luciano (Calleri, 31’/2ºT) e Erick (Rodrigo Nestor, 31’/2ºT); André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Gabriel Mercado (Roger, 34’/1ºT) e Bernabéi; Fernando (Rômulo, 32’/2ºT), Thiago Maia (Bruno Henrique, 21’/2ºT), Gustavo Prado (Wanderson, 21’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley e Rafael Borré (Enner Valencia, 32’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: André Silva, Erick, William Gomes, Calleri, Rodrigo Nestor (SAO), Wesley (INT)

Cartão vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.