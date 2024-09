Botafogo alcança feito histórico com vitória no clássico contra o Fluminense

A vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Fluminense, graças a um já nos acréscimos do clássico do último sábado (21), no Maracanã, representou um feito histórico. Isso porque o resultado permitiu que o Glorioso alcançasse uma sequência de seis vitórias consecutivas sobre o rival, batendo, assim, um recorde que já pertencia ao próprio clube alvinegro.

A invencibilidade do Botafogo no Clássico Vovô já dura dois anos e três meses. No caso, já são sete partidas sem perder, com seis triunfos e um empate. Aliás, a sua última derrota ocorreu em 26 de junho de 2022, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Tricolor das Laranjeiras garantiu um resultado positivo por 1 a 0, gol marcado pelo zagueiro Manoel.

Aliás, ele voltou a ser titular da equipe no último sábado, com a lesão de Thiago Silva. Já pelo lado do Botafogo, naquele período, o clube iniciava a sua transição para a SAF e se estruturava na nova direção de John Textor. Mesmo assim, a principal sequência invicta do Botafogo foi de 12 jogos sem perder, que durou pouco mais de três anos. Entre novembro de 1960 e abril de 1964 foram oito triunfos e quatro empates. Apesar disso, a maior sucessão de resultados positivos é do Fluminense, com 13 partidas sem perder. Tal situação ocorreu entre julho de 1923 e outubro de 1929.

Na teoria, os confrontos planejados entre as equipes na temporada já foram cumpridos. Mesmo assim, os rivais cariocas podem voltar a se enfrentar ainda em 2024 em uma eventual final de Libertadores.

Invencibilidade de sete jogos do Botafogo sobre o Fluminense

Fluminense 2 x 2 Botafogo (Brasileiro) – 23/10/2022

Fluminense 0 x 1 Glorioso (Carioca) – 29/01/2023

Alvinegro 1 x 0 Fluminense (Brasileiro) – 20/05/2023

Fluminense 0 x 2 Glorioso (Brasileiro) – 08/10/2023

Fluminense 2 x 4 Botafogo (Carioca) – 03/03/2024

Glorioso 1 x 0 Fluminense (Brasileiro) – 11/06/2024

Fluminense 0 x 1 Alvinegro (Brasileiro) – 21/09/2024

