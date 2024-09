Seabra, do Cruzeiro, analisa mudanças no time e forte calor em duelo contra Cuiabá

O Cruzeiro empatou com o Cuiabá fora de casa e desperdiçou a oportunidade de subir duas posições e chegar ao G5. Contudo, Fernando Seabra preferiu seguir outro caminho na coletiva e falou da mescla de sua equipe.

No meio da semana, o time celeste enfrentará o Libertad nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo com uma vantagem de dois gols fora de casa, o comandante pregou cautela e poupou alguns jogadores diante do Cuiabá.

Veja como foi o jogo: Em jogo morno, Cruzeiro só empata com Cuiabá na Arena Pantanal

“Tivemos há três dias um jogo muito desgastante. Já enfrentamos, em Assunção, um campo que estava um pouco pesado e muito calor. A equipe, de uma forma geral, sentiu esse desgaste, e temos também alguns jogadores com um acúmulo maior da temporada e com algumas questões pontuais, que poderiam representar um risco caso utilizássemos uma minutagem mais alta hoje. Como temos uma decisão na quinta-feira, tivemos o cuidado de preservar e, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho e o elenco que temos”, falou Seabra.

Seabra citou forte calor na Arena e tomada de decisão no Cruzeiro

Outro fator citado por Fernando Seabra foi o forte calor na Arena Pantanal. Assim, o comandante finaliza destacando a tomada de decisão de alguns atletas do seu time.

“Enfrentar um calor de 39 graus, extremamente seco, com 18% de umidade, prejudica a tomada de decisão em alguns momentos, pois o jogador se sente mal. Com um calor dessa magnitude, a pressão também cai um pouco. São vários aspectos que complicam para quem não está aclimatado. Jogar nesse cenário é muito difícil”, resumiu Seabra.

