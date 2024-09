Luis Zubeldía esquece Brasileirão e foca na Libertadores

A noite de domingo (22) do São Paulo encerra de forma negativa. Dentro do MorumBIS, o time foi superado pelo Internacional por 3 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro em jogo que o técnico Luis Zubeldía optou por preservar os jogadores, pois o time tem encontro decisivo na próxima quarta-feira (25) pela Libertadores da América.

Na coletiva de imprensa, o comandante do São Paulo analisou o jogo e, para tentar acalmar o torcedor, mandou um recado no microfone sobre o foco no torneio continental.

“Acho que fizemos uns trinta minutos bons, que merecíamos mais gols, mas aconteceu de uma equipe ser muito ofensiva. Perdemos bolas na defesa e sofremos. Estamos em dois torneios e realmente estamos fazendo todo o esforço para estar entre os melhores. Claro que temos que assumir que enfrentamos uma equipe boa. Que está focada nesse torneio e é capaz de nos vencer, disse Luis Zubeldía,

“Nós sabemos o que representa a Libertadores. Todos nós sabemos, os jogadores, o estafe, os dirigentes, torcedores e eu. É muito importante a Libertadores e, até o momento, vem competindo bem e temos o desejo de chegar o mais longe possível. Neste torneio, depois desse mata-mata, mais de 180 minutos, sabemos que somos fortes em casa e essa semana estaremos focados na Libertadores”.

Vale citar, que na Libertadores da América, São Paulo e Botafogo empataram sem gols. Sendo assim, quem vencer o jogo no tempo normal fica com a vaga.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.