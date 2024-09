Auxiliar do Grêmio valoriza inteligência dos jogadores e estratégia de Renato

O Grêmio não fez um grande jogo, mas conseguiu vencer o Flamengo e se afastar da zona de rebaixamento. Sem Renato Gaúcho à beira do campo, a missão de comandar o time ficou com Marcelo Sales. O auxiliar técnico aproveitou para elogiar seus jogadores e destacou bastante a inteligência deles.

“Quando se trabalha com jogadores inteligentes e valorizados, isso sempre cria uma dificuldade. Eles podem criar uma situação que desequilibra a marcação, quebra uma linha e expõe a equipe a um detalhe”, destacou Salles sobre a qualidade do adversário, mesmo sem a equipe principal. “Procuramos, no intervalo, ajustar o comportamento, os movimentos que vinham fazendo, controlar o domínio orientado e entender os detalhes do jogo para realmente vencer nos detalhes, como fizemos hoje”, falou Marcelo.

Veja como foi o jogo: Grêmio vence o Flamengo e respira na briga contra a degola

Contudo, Salles admite que Renato orientou os atletas antes e analisou a estratégia montada para vencer o Flamengo na Arena.

“As ordens foram dadas por ele (Renato) e, durante o jogo, ele nos dá liberdade para fazer intervenções pontuais. Existem situações de momento em que ele não tem como intervir, mas sempre que pudemos ter algum tipo de informação, ele nos passava, embora fossem apenas questões pontuais, já que não teríamos acesso a ele a todo momento”, resumiu o auxiliar técnico do Imortal.

O resultado fez o Grêmio chegar aos 31 pontos, ocupando a 12ª posição na tabela do Brasileirão. O time volta a campo na quarta-feira para cumprir um dos dois jogos atrasados, diante do Criciúma. O duelo ocorre novamente na Arena, às 19h (de Brasília).

