Boavista x Benfica: onde assistir e escalações

O Benfica vai ao Porto enfrentar o Boavista, nesta segunda-feira (23), às 16h45 (de Brasília), no estádio do Bessa. O embate pela sexta rodada do Campeonato Português pode permitir aos Encarnados a colarem no pelotão de cima do torneio. As equipes chegam em momentos distintos para o confronto.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do serviço de streaming Disney+.

Como chega o Boavista

Mesmo ainda no início do campeonato, os donos da casa já se encontram em situação complicada. Afinal, conquistou apenas um triunfo em seus cinco jogos até aqui na liga portuguesa. Por sinal, o Boavista não vence há quatro rodadas no torneio. Com isso, se encontra na 15ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento, com somente cinco pontos.

Portanto, graças a este cenário, o técnico Bacci vem sendo bastante pressionado. O lateral-esquerdo Bruno Onyemaechi e o meio-campista Ilija Vukotic foram os destaques da equipe no último compromisso. Isso porque foram os autores dos gols do Boavista no empate em 2 a 2 com o Estrela Amadora.

O possível 11 inicial é: Tomé Sousa; Pedro Gomes, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi e Filipe Ferreira; Ilija Vukotic, Ibrahima Camara e Sebastián Pérez; Gonçalo Miguel, Robert Bozenik e Salvador Agra.

Como chega o Benfica

Os Encarnados estrearam com derrota no Campeonato Português e precisaram engatar uma sequência de recuperação. A equipe da capital teve sucesso nesta missão, já que não perdeu mais na liga. Tanto que não perde há quatro jogos, com três vitórias e um empate. No atual cenário, o Benfica ocupa a sétima colocação, com 10 pontos.

Um novo triunfo, o segundo consecutivo, permite o time assumir o terceiro lugar e se aproximar de Sporting e Porto, respectivamente. O destaque dos Encarnados é Di Maria, que vai para a sua última temporada pela equipe portuguesa. Aliás, o atacante argentino marcou no último compromisso do Benfica na liga, a vitória por 4 a 1 sobre o Santa Clara.

A grande questão é que os Encarnados ainda não venceram na condição de visitante no campeonato português. O técnico Bruno Lage não tem à disposição Aursnes, Jan-Niklas Beste, Tiago Gouveia e Renato Sanches, todos machucados. Assim, o provável time titular deve ser: Trubin; Alexander Bah, António Silva, Otamendi e Álvaro Carreras; Leandro Barreiro e Florentino Luís; Ángel Di María, OKökçü e Prestianni; Vangelis Pavlidis.

