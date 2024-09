Mercado sente joelho esquerdo e causa apreensão no Inter

O zagueiro Gabriel Mercado se tornou motivo de apreensão no Inter. O argentino precisou deixar o gramado aos 35 minutos da primeira etapa na vitória de virada do Colorado sobre o São Paulo por 3 a 1. O duelo foi no último domingo (22), no Morumbis. Assim, o veterano jogador ainda passará por exames que vão averiguar a gravidade da lesão.

No momento em que sentiu o problema, o zagueir de 37 anos desarmou André Silva, atacante adversário, e serviu seu companheiro Fernando. Posteriormente, caiu no gramado com dores e começou a chorar. Ele, aliás, colocou a camisa no rosto. A situação causou espanto e tornou perceptível a possibilidade de uma contusão grave.

Todos os jogadores de Inter foram lhe dar apoio. Aliás, o goleiro Rochet e sua dupla de zaga, Vitão, eram os mais preocupados com o cenário. Roger Machado escolheu Rogel como seu substituto. Ao sair na maca, foi a vez dos reservas do Colorado darem o suporte ao camisa 25.

Outro indício da gravidade da lesão se deve ao fato de Mercado sequer ter ido ao banco de reservas. Na verdade, saiu direto para o vestiário para realizar os primeiros testes e entender a complexidade do problema. Caso haja confirmação de uma contusão que necessidade de longo período de recuperação, Rogel é o principal cotado para assumir a vaga de titular. Igor Gomes e o recém-chegado Sampaio são as outras opções no elenco para a zaga.

Próximo compromisso do Inter

Depois do triunfo sobre o São Paulo, o Internacional volta a campo na próxima quarta-feira (25), quando enfrentará o Bragantino, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid. Trata-se de um compromisso atrasado pela 16ª rodada da Série A. Atualmente, os gaúchos se encontram na oitava colocação, com 41 pontos.

