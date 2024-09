Paiva analisa se Coutinho e Payet podem atuar juntos no Vasco

Com um erro de Rayan, o Vasco deixou pontos pelo caminho e perdeu para o Palmeiras, por 1 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Brasileirão. Titular, Dimitri Payet foi substituído por Philippe Coutinho mais uma vez e novamente ficou o questionamento se ambos podem atuar juntos no meio de campo cruz-maltino nesta reta final de temporada.

Durante a coletiva de imprensa, o técnico Rafael Paiva respondeu sobre a possibilidade e destacou que existe um processo para aumentar a minutagem do camisa 11.

“Coutinho hoje entrou numa minutagem um pouco mais alta. Na minha opinião fez um grande jogo, é um jogador que pensa diferente da maioria dos jogadores. Tem capacidade técnica e interpretativa de jogo absurda. Está se sentindo confiante. No primeiro lugar, o plano do Coutinho é mantê-lo na maior sequência possível de jogos sem perdê-lo. Independentemente se vai começar ou não, Coutinho tem que estar no jogo. Assim, tem que ganhar minutagem. A gente não pode perdê-lo na relação de 23 jogadores. É um processo, a gente tem que perceber o que vai acontecendo, como a nossa equipe está reagindo”, disse.

Foco também na marcação

O comandante salientou que o time pode sofrer com os dois atuando de forma simultânea. Afinal, são dois jogadores que têm qualidades para construir e municiar o sistema ofensivo, entretanto a parte defensiva poderia ficar exposta e desguarnecida.

“A gente não tem dúvida que os dois jogadores juntos vão dar qualidade técnica absurda, mas o jogo também tem a parte defensiva, as transições. Sabemos que a gente pode sofrer muito com os dois juntos. Então, é realmente o primeiro objetivo manter Coutinho o máximo possível, até ele aguentar próximo de um jogo todo. Ir potencializando cada vez mais o Coutinho para tomar essa decisão na frente se dá para a gente iniciar com os dois ou não”, concluiu.

Depois do resultado, o Cruz-Maltino estacionou nos 35 pontos e caiu para a 10ª colocação. Assim, na próxima rodada, os comandados do técnico Rafael Paiva visitam o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 29 (domingo), às 18h30 (de Brasília).

