Confusão e clima de romance: Romário causa alvoroço em Rock in Rio

Se Romário atrai mídia e causa alvoroço em um simples futevôlei na praia, quem dirá na edição especial de 40 anos do Rock in Rio. Acompanhado de uma morena, com quem permaneceu por toda noite, o ex-jogador causou confusão com a equipe do evento logo em sua chegada à área vip. Os ânimos se controlaram logo depois, e o senador curtiu as atrações junto com a mulher no espaço reservado aos famosos e convidados especiais.

Os boatos da noite confirmam que Romário e a moça sequer tentaram disfarçar o clima de romance e dançaram juntos ao som de Ne-Yo e Akon. Os dois curtiram o último dia de festival na área vip e deixaram o local coladinhos, com a mão do ex-jogador em volta da cintura dela. Romarinho, filho do senador, também estava no evento e conversou brevemente com a morena antes de ir curtir com amigos.

Apesar da confusão inicial, Romário atendeu todos fãs que se aproximaram ou tentaram tirar foto com ele. A morena acompanhava toda movimentação de perto, mas ficava isolada e, segundo relatos, sem graça com a situação.

Romário se envolve em confusão

Frequentadores que presenciaram o momento da confusão relatam que Romário não quis enfrentar fila para acessar a área vip do Rock in Rio. O ex-jogador tentou ter acesso direto e, de acordo com informações, destratou a equipe do evento. “Sabe quem eu sou?”, teria perguntado o senador para uma das funcionárias envolvidas no desentendimento.

O jogador esteve presente no local para acompanha o último dia da edição de 40 anos do Rock in Rio. Quatro artistas subiram ao palco mundo para encerrar as apresentações do festival 2024: Luísa Sonza, Ne-Yo, Akon e Shawn Mendes.

