Ter Stegen, do Barcelona, sofre lesão grave no joelho e fará cirurgia

Apesar da goleada por 5 a 1 sobre o Villarreal, o Barcelona teve uma notícia negativa ao longo da partida, válida pela La Liga. Afinal, o goleiro Ter Stegen sofreu uma grave lesão e rompeu o tendão patelar do joelho direito. O arqueiro, assim, passará por cirurgia e deve ficar fora de ação de sete a oito meses, de acordo com a imprensa espanhola, quase toda a temporada.

No final do primeiro tempo, o goleiro fez uma defesa por cima e sentiu ao cair mal no gramado. Com a queda, os companheiros pediram atendimento médico e se preocuparam com o jogador, que deixou o gramado chorando. Mesmo com o problema, o atleta chegou a 289 jogos pelo e se tornou o terceiro goleiro com mais partidas pelo clube catalão.

“Testes realizados em Marc ter Stegen confirmam uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito. Ele passará por um processo cirúrgico na tarde desta segunda-feira e, assim que concluído, uma nova atualização será divulgada”, publicou o clube.

Como aconteceu neste domingo (22),a tendência é que Iñaki Peña, formado nas categorias de base dos culés, seja o substituto. No momento, o Barcelona tem 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, depois de seis rodadas e acumula goleadas.

A lesão ocorre justamente quando o goleiro se tornou o titular da seleção da Alemanha. Ao longo de 15 anos, Neuer dominou a posição e não deu qualquer espaço para outro arqueiro sonhar.

Por fim, com a aposentadoria do arqueiro do Bayern de Munique na seleção, o atleta do Barcelona foi titular no triunfo por 5 a 0 sobre a Hungria e no empate em 2 a 2 com a Holanda pela Liga das Nações.

