Grêmio identifica torcedor envolvido em suposto caso de racismo contra Carlinhos

O Grêmio informou, na manhã desta segunda-feira (23), que identificou o torcedor envolvido no suposto caso de racismo com o jogador Carlinhos, do Flamengo. Segundo o Imortal, o tricolor explicou que teria falado “tá brabinho”, fazendo alusão à ação do rubro-negro, que socou a cabine do VAR após ser expulso na partida de domingo.

“Disse que, após presenciar o ato do atleta do Flamengo de quebrar a cabine do VAR, falou ‘tá brabinho?’, frase que foi repetida por uma criança que estava ao seu lado”, diz trecho da nota do Grêmio.

Entenda o caso!

Ainda na noite de domingo, o Flamengo fez uma postagem afirmando que o jogador foi alvo de injúria racial na Arena do Grêmio. Aliás, por meio de nota oficial, o clube carioca cobrou posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o episódio.

Em resumo, segundo o clube carioca, Carlinhos disse que foi chamado de “macaquito”. Além disso, escutou imitações de macaco vindos da arquibancada.

Confira a nota do Grêmio

“Após a vitória sobre o Flamengo na Arena, o Grêmio tomou conhecimento da publicação do jornal Lance! com a denúncia de um suposto caso de injúria racial envolvendo dois torcedores do Grêmio contra o jogador Carlinhos, do Flamengo. O caso teria ocorrido durante a passagem dele pelo túnel de acesso ao vestiário, depois de ter sido expulso de campo e vandalizado a cabine do VAR.

Diante de denúncia tão grave, o Grêmio tomou todas as providências para elucidar os fatos, pois o Clube é o maior interessado em saber exatamente o que ocorreu para aplicar as punições de forma justa.

Sendo assim, ainda ontem à noite, o Grêmio identificou o torcedor responsável pelo que foi dito ao jogador do Flamengo.

Indagado pelo Clube, o torcedor afirmou que costuma acompanhar os jogos sempre da mesma posição, nas cadeiras próximas ao túnel de acesso ao campo.

Disse que, após presenciar o ato do atleta do Flamengo de quebrar a cabine do VAR, falou “tá brabinho?”, frase que foi repetida por uma criança que estava ao seu lado.

O Grêmio estuda ainda outras medidas relativas ao episódio. E aproveita para reforçar o seu compromisso contra qualquer tipo de discriminação. Esclarece que tem um amplo trabalho de combate ao racismo. E que, além disso, vai sempre fazer todo o possível para identificar e punir torcedores que, eventualmente, cometerem qualquer tipo de ilegalidade no ambiente dos jogos.