Rodri tem lesão grave e pode desfalcar o Manchester City até o fim da temporada

O Manchester City garantiu um ponto ao empatar, nos acréscimos, em 2 a 2 com o Arsenal no Etihad, no último domingo, pelo Campeonato Inglês. Contudo, o prejuízo é muito maior do que a perda dos 100% de aproveitamento. Segundo os jornais “Marca” e “As”, da Espanha, o volante Rodri sofreu grave lesão no joelho direito e pode ficar fora o restante da temporada europeia. O clube, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre o problema.

A lesão de Rodri ocorreu no início do primeiro tempo. Ele sentiu dores no joelho após uma disputa por espaço com Partey, do Arsenal, em jogada de escanteio. Dessa maneira, deixou o campo do Etihad mancando e deu lugar a Kovacic.

De acordo com os periódicos espanhóis, Rodri viajou até Madri para a realização de exames mais detalhados. Os primeiros resultados, no entanto, apontam para o pior: ruptura do ligamento cruzado do joelho direito.

Rodri disputou apenas três jogos na atual temporada pelo Manchester City. Na última, ele entrou em campo 50 vezes, com nove gols e 13 assistências. Ele é um dos principais favoritos ao prêmio Bola de Ouro 2024, dado pela revista France Football ao melhor jogador da temporada passada, juntamente com Vini Jr e Bellingham, ambos do Real Madrid.

