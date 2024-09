Fortaleza celebra nova realidade sete anos após acesso

O dia 23 de setembro é um marco para a história recente do Fortaleza. Isso porque, nesta data, em 2017, o clube conquistou o tão sonhado acesso para a segunda divisão nacional, após oito anos seguidos na Série C. A derrota por 1 a 0 para o Tupi, em Minas Gerais, não impediu o acesso do Leão pela vantagem construída por 2 a 0 na capital cearense. A trajetória do Leão do Pici, desde então, tem se destacado pelo crescimento esportivo, estrutural e financeiro.

Sob nova gestão encabeçada por Marcelo Paz, que assumiu a presidência do time ainda na temporada do acesso, a realidade do Tricolor mudou completamente nos últimos anos. Assim, dentro de campo, já são nove títulos. No caso, cinco campeonatos cearenses (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) e os títulos inéditos da Série B (2018) e do tricampeonato da Copa do Nordeste (conquistada em 2019, 2022 e 2024). Outros feitos de destaque foram a disputa da Libertadores pela primeira vez na história, em 2022, e o vice-campeonato da Copa Sul-Americana em 2023.

“Nestes últimos sete anos, tivemos um crescimento expressivo no cenário do futebol nacional. Isso reflete o trabalho realizado no clube, com grandes profissionais desde os atletas, comissão técnica, diretoria e demais funcionários. Nossa prioridade é a organização e a transparência nos processos de gestão, para que o Fortaleza continue crescendo, passo a passo, com responsabilidade. Buscamos sempre a excelência e o apoio da torcida tem sido fundamental para alcançarmos nossos objetivos dentro e fora do campo”, conta Marcelo Paz.

Mudança em cenário financeiro do Fortaleza

No aspecto financeiro, os números tiveram aumento significativo durante o período. O Leão teve faturamento de R$ 24 milhões em sua última temporada na terceira divisão, em 2017. Posteriormente, no ano passado chegou aos R$ 371 milhões, quando registrou a maior receita de um clube nordestino na história.

Os investimentos na infraestrutura também foram marca dos últimos anos no Leão do Pici. Prova disso é o estádio Alcides Santos, antiga casa do Fortaleza, que passou por reformas para revitalização e foi rebatizado como Centro de Excelência Alcides Santos. O local, que hoje concentra o núcleo de futebol, passou por transformações nos vestiários, salas médicas, além da construção de estruturas como piscinas, banheiras de hidromassagem e até um hotel próprio para os atletas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.