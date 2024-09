Keylor Navas pode reforçar Barcelona após lesão de Ter Stegen

A grave lesão de Marc ter Stegen, que rompeu o tendão patelar do joelho direito, abriu a discussão sobre a necessidade de o Barcelona contratar um novo goleiro. Porém, o clube só pode contratar jogadores que estejam livres no mercado, e um nome que atende a essa condição é o de Keylor Navas, de 37 anos. Atualmente, o Barça conta apenas com Iñaki Peña como goleiro no time principal. Os demais são do time B.

De acordo com informações do Mundo Deportivo, o goleiro costa-riquenho está disposto a ouvir uma proposta do Barça e vê com bons olhos a chance de começar uma nova fase no clube catalão, pois seu principal desejo é voltar a jogar.

Keylor, que conquistou três Champions com o Real Madrid, encerrou seu contrato com o PSG em 30 de junho. Desde então, tem treinado regularmente em seu país natal e aguarda a definição de seu futuro, que está nas mãos do agente Jorge Mendes. Ao mesmo tempo, o empresário mantém uma excelente relação com o Barcelona e isso pode facilitar as negociações.

Salário não seria problema para Keylor Navas

Apesar da importância de seu salário, Keylor Navas está pronto para encarar um novo desafio. Inclusive, dirigentes do Grêmio declararam publicamente que desistiram de contratá-lo devido aos altos valores. No entanto, o que Keylor quer é jogar, e segundo informações da imprensa espanhola, o salário não seria um problema para o goleiro.

Durante a pré-temporada, Keylor treinou sozinho para manter sua forma física. Ele superou problemas nas costas que o incomodaram na temporada passada e chegou a jogar alguns jogos com boas atuações em Paris. Embora tenha recebido algumas ofertas ao longo deste verão, o goleiro costa-riquenho deseja voltar a ser protagonista após ficar como reserva de Donnarumma nas últimas temporadas no PSG.

