Jogo da Copa da Liga Inglesa é adiado após inundação no estádio

A partida entre Newcastle e Wimbledon, válida pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, foi adiada por conta das inundações que atingiram o estádio Cherry Red Records, casa do Wimbledon. O gramado do estádio acabou sendo gravemente afetado pelas chuvas, tornando-o impraticável para a realização do jogo. Dessa maneira, em comunicado oficial, o Newcastle confirmou o adiamento da partida:

“O jogo da terceira eliminatória da Taça da Liga entre Newcastle United e Wimbledon foi adiado após as inundações que ocorreram durante a noite no estádio Cherry Red Records. A partida, marcada para esta terça-feira, às 19h45, será reagendada”, diz a nota do Newcastle.

Além do campo alagado, as ruas próximas ao estádio também acabaram sendo tomadas pela água, dificultando o acesso ao local. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a situação do gramado, que, em alguns pontos, ficou tão danificado que mais se parece com um campo de golfe.

Devido à gravidade dos danos, o jogo acabou sendo remarcado para a próxima terça-feira, dia 1º de outubro. Além disso, ele acontecerá no St. James’ Park, estádio do Newcastle, invertendo o mando de campo. Assim, a mudança foi necessária por conta das condições precárias do Cherry Red Records, que continua sem previsão de reparos.

Por fim, o adiamento e a troca do local da partida vieram como a melhor solução para garantir a segurança e a qualidade do jogo. Isto porque as chuvas causaram não só alagamentos no gramado, mas também uma grande cratera, que inviabiliza qualquer atividade esportiva no local.

