Brasileiro celebra conquista da Copa da Finlândia

O atacante Lucas Rangel celebrou, no último sábado (21), a conquista da Copa da Finlândia com o KuPS. Na decisão, contra o Inter Turku, a equipe venceu por 2 a 1, com a participação do brasileiro.

“Muito feliz pelo título conquistado. Cheguei recentemente ao clube e já levantar uma taça é muito importante. Mas, fizemos uma grande partida e conseguimos sair vitoriosos. Nas minhas outras passagens por aqui, não tinha conquistado esse título. Dessa forma, tenho mais um para a coleção,” celebrou o atacante.

Lucas está em sua terceira passagem pelo KuPS. Ele jogou pela equipe entre 2018 e 2020 e retornou em 2021. No momento, em seu mais recente retorno, soma três jogos, um gol marcado e o título da Copa da Finlândia.

Lucas Rangel, que já foi campeão da liga em 2019, espera conquistar mais um troféu na temporada, mas mantém cautela.

“Agora, nos colocamos de vez na briga pelo título da liga. Estamos na liderança e não podemos relaxar. O nosso objetivo principal agora é o título da liga, mas precisamos estar bem preparados e focados para conquistar mais esse título na temporada,” afirmou o brasileiro.

O KuPS é o líder da primeira divisão da Finlândia, com 47 pontos, dois a mais que o vice-líder HJK.

