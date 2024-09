STJD pede imagens ao Grêmio para apurar denúncia de racismo contra Carlinhos

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitou ao Grêmio as gravações de áudio e vídeo da Arena. A entidade entende que elas podem ajudar na investigação da denúncia de racismo contra o atacante Carlinhos, do Flamengo. O clube gaúcho tem até cinco dias para ceder as imagens.

Carlinhos foi expulso aos 12 minutos do segundo tempo em lance com o zagueiro Kanneman durante a derrota do rubro-negro por 3 a 2. Na saída do campo, ele alegou ter ouvido imitações de macaco. Ainda no domingo, o Flamengo publicou uma nota de apoio ao atleta e cobrou a CBF. O rubro-negro, afinal, pediu que a entidade se posicione sobre o caso.

O STJD, aliás, ressaltou ainda que o Grêmio colabora com a investigação desde a denúncia. Na manhã desta segunda-feira, o clube afirmou em nota que identificou o torcedor. Ele, aliás, negou que teria chamado o jogador rubro-negro de “macaquinho”. Segundo o comunicado, disse ter falado “tá brabinho”.

Diante da possível controvérsia sobre as expressões usadas pelos torcedores, a Procuradoria solicita que o mandante de campo apresente provas. Além disso, outros elementos, afinal, que possam contribuir para a rápida elucidação dos fatos, conforme indicado em um trecho do ofício do STJD.

Veja o ofício do STJD:

“A PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESPORTIVA, por seus representantes infra-assinados, no uso de suas atribuições legais vem, por meio deste, em caráter de urgência, solicitar a disponibilização, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias a contar do recebimento deste Ofício, de gravações de áudio e vídeo relacionadas ao incidente ocorrido no dia 22 de setembro de 2023, durante a partida entre Grêmio e Flamengo, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio.

Conforme notícia amplamente divulgada na imprensa local e nacional, esta Procuradoria tomou ciência de alegado caso de injúria racial envolvendo o atleta Carlinhos, do time do Flamengo-RJ, após sua expulsão no início do segundo tempo da partida. Segundo o comunicado oficial do Flamengo, “o jogador diz ter escutado imitações de macaco e, em um vídeo de uma matéria do veículo Lance!. Ouve-se nitidamente uma voz proferindo a palavra ‘macaquinho’”, fato controvertido pelo Grêmio que relata o emprego, por dois torcedores já identificados, da expressão “tá brabinho”.

Em face de possível controvérsia sobre o teor das expressões utilizadas pelos torcedores, esta Procuradoria requer que o mandante de campo apresente provas no sentido de esclarecer a natureza das expressões direcionadas ao jogador, bem como outros elementos que possam contribuir para a rápida elucidação dos fatos.

Consigna-se a destacada postura colaborativa adotada pelo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense até o presente momento, ao apurar a ocorrência, identificar os torcedores envolvidos e informar o iminente registro dos depoimentos perante as autoridades policiais. Além disso, o clube manifestou, por meio de nota pública divulgada no presente dia, o desejo de colaborar com a Justiça Desportiva e órgãos públicos para o adequado esclarecimento do caso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.