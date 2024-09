Os torcedores do Flamengo perderam a paciência com o técnico Tite e com parte do elenco. Na noite do último domingo (22), após a derrota do time reserva do Rubro-Negro por 3 a 2 para o Grêmio, em Porto Alegre, muros da sede do clube, na Gávea, foram pichados com ofensas.

As frases nos muros foram “Salário em dia, porrada em falta” e “fora, Tite”. Os protestos acontecem em meio a um mau período do Flamengo na temporada. A equipe só conseguiu uma vitória nas últimas cinco partidas, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Tite, afinal, justificou que diante do Grêmio, o resultado foi injusto. O treinador, aliás, disse que “os gaúchos venceram e o Flamengo jogou bola”, para justificar novo tropeço. Como poupou todos os titulares, terá a chance de redenção ao quebrar o embalo dos uruguaios em Montevidéu e avançar às semifinais da Libertadores.

Em meio à crise, o Flamengo, aliás, tem uma “decisão” diante do Peñarol, pela Libertadores. Após perder por 1 a 0, no Maracanã, o time de Tite tentará reverter o mata-mata, às 19h, no Uruguai. O Rubro-Negro precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para avançar para a próxima fase. Se ganhar por um gol, leva a partida para os pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.