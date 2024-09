Jornal espanhol cita grande favoritismo de Vini Jr para a Bola de Ouro

Vini Jr é o grande favorito para a premiação Bola de Ouro, que acontece no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Isso é o que informa o jornal espanhol “Marca”, O atacante, aliás, é o único brasileiro entre os 30 nomes indicados para receber o prêmio.

O rosto do jogador do Real Madrid aparece estampado na capa do jornal com as seguinte frases: “Vinicius, o grande candidato a número 1 do mundo” e “o brasileiro já sabe que a glória o espera”. Ainda segundo a publicação, a Nike, patrocinadora de Vinicius, planeja uma ação de marketing com uma chuteira dourada após o anúncio.

A Bola de Ouro é entregue pela “France Football” desde 1956 e elege todo ano o melhor jogador do mundo. A revista realiza uma pré-seleção com 30 jogadores e encaminha para um jornalista selecionado de cada país que está entre os 100 primeiros do ranking da Fifa. Assim, cada jornalista elabora seu Top-5 e a revista soma as pontuações para determinar o grande vencedor.

Jogadores indicados à Bola de Ouro 2024