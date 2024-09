Abel Ferreira surpreende com solução caseira e Veiga em nova função no Palmeiras

Raphael Veiga voltou à titularidade no Palmeiras, mas em uma função diferente da anterior. Ele atuou como ponta pelo lado direito, tanto no ataque quanto na recomposição. Assim, o camisa 23 ajudou o Alviverde a se proteger das investidas do lateral-esquerdo Lucas Piton, do Vasco.

Para Abel Ferreira, Veiga exerceu, portanto, o papel de ponta construtor, criando jogadas da lateral para o centro. Com a bola, ele trabalhou por dentro e articulou jogadas com o meia Maurício.

Entenda o motivo da nova função de Raphael Veiga no Palmeiras

Contudo, mas por que Veiga assumiu essa função? Com a lesão da joia Estêvão, Abel precisou reinventar o time e escolheu entre Veiga e o atacante Rony para cumprir essa tarefa.

O Palmeiras ainda não sabe quanto tempo seu craque da base ficará fora, mas Abel parece ter encontrado uma solução caseira para suprir a ausência do jovem jogador. Com apenas o Brasileirão em disputa, o Alviverde segue na caça ao Botafogo na briga pelo título. O time carioca soma 56 pontos, enquanto os paulistas estão com 53, ocupando o segundo lugar.

