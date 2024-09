Com apoio da CBF, Taça dos povos indígenas terá início em novembro

A CBF está organizando uma nova competição: a Taça dos Povos Indígenas. O sorteio, portanto, ocorrerá nesta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro, com transmissão pela CBF TV. A competição contará com 2.400 atletas de 48 etnias.

A Federação Brasileira de Futebol é uma das apoiadoras do primeiro campeonato de futebol entre indígenas realizado no Brasil, que reúne atletas de todas as regiões do país.

Aliás, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também apoia o projeto e estará presente no evento, que contará com a participação de diversas etnias e autoridades envolvidas na iniciativa

“A CBF trabalha sempre para fazer do futebol um ambiente mais inclusivo, promovendo uma sociedade mais coesa e acolhedora. A Taça dos Povos Indígenas faz parte do compromisso que assumi com o Papa Francisco há dois anos, ao assinar a Declaração do Esporte para Todos no Vaticano. Vamos realizar a melhor competição da história”, declarou o presidente da CBF, que também possui ascendência indígena.

No entanto, a competição começará em 26 de novembro. Desse modo, todos os jogos serão disputados na Aldeia Multiétnica, localizada em uma área de preservação próxima a Alto Paraíso de Goiás (GO), no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO.

