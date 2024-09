Athletic vence a Ferroviária, evita acesso do adversário e lidera o grupo na Série C

A Ferroviária frustrou seus torcedores nesta segunda-feira (23), pois dependia apenas de si para garantir o acesso na Série C para a segunda divisão em 2025. Contudo, perdeu para o Athletic fora de casa pelo placar de 3 a 0. O duelo ocorreu na Arena Sicredi, em São João del Rei – MG.

Com gols de Geovane, David Braga e Paul Villero, além de uma grande atuação, principalmente na segunda etapa, o time mineiro conquistou os três pontos e assumiu a liderança do Grupo C. O jogo valeu pela quarta rodada do quadrangular final da competição.

Classificação e próximos jogos de Athletic e Ferroviária

Aliás, o resultado fez o time mineiro chegar a sete pontos na fase final e assumir a liderança do Grupo C, mesma pontuação da equipe paulista. O Londrina, do Paraná soma quatro pontos, enquanto o Ypiranga-RS fecha o grupo com três pontos.

Agora, a Ferroviária entra em campo no domingo (29), no Estádio do Café, contra o Londrina, às 18h30 (de Brasília). Caso vençam seus jogos, Athletic e Ferroviária garantem o acesso à Série B em 2025.

