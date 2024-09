Leila Pereira lança chapa para disputar reeleição no Palmeiras

A presidente Leila Pereira lançou nesta segunda-feira (23) sua chapa para concorrer à reeleição no Palmeiras. Assim, a atual mandatária terá Savério Orlandi como adversário. Quem vencer comandará o clube até o fim de 2027.

Leila Pereira chegou à presidência após vencer as eleições de 2021. Contudo, antes disso, já investia no Alviverde por meio da Crefisa, sua empresa em parceria com seu marido, José Roberto Lamacchia.

“Passou muito rápido, quase três anos que estou aqui, fazendo campanha para a minha primeira eleição e não tive adversário (em 2021). Agora tenho, e vou te falar que fica até mais democrático. Gosto de ter alguém contrapondo nosso trabalho. Isso destaca mais o que fizemos nestes três anos, foram muitas coisas”, disse a presidente do clube paulista.

“Foram tantas emoções, tantos títulos, estamos aqui para dar continuidade a esta gestão muito vitoriosa”, prosseguiu.

Confira a oposição de Leila Pereira no Palmeiras

Na apresentação da chapa, Leila contou com seus vices: Maria Teresa Bellangero, Paulo Buosi, Everaldo Coelho da Silva e Marcio Martin. Fizeram parte do encontro lideranças da situação, como o ex-presidente Maurício Galiotte. Os dois primeiros vices já fazem parte da atual gestão, enquanto os dois últimos são novidades, substituindo Neive Andrade e Tarso Gouveia.

Já pelo lado da oposição, Leila competirá com Savério Orlandi, que conta com os vices Luiz Pastore, Roberto Silva, Luciana Santilli e Felipe Giocondo. Contudo, a atual presidente é a favorita para vencer novamente.

