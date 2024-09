Com Maxime, Vasco chega a 37 jogadores utilizados no Brasileirão

Com a entrada de Maxime Dominguez, último dos reforços a estrear, na partida contra o Palmeiras, o Vasco chegou a 37 jogadores utilizados no Campeonato Brasileiro. O suíço foi a campo nos minutos finais do prélio, entrando, assim, aos 43′ da etapa final.

Dessa forma, ele tornou-se o 37º jogador a defender o Cruz-Maltino no Brasileirão. Seis deles, porém, já deixaram o clube: Medel, Zé Gabriel, Praxedes, Erick Marcus, Serginho e Clayton Silva. Todos eles chegaram a atuar na liga nacional, mas foram negociados com a temporada em andamento.

De todos, 11 são crias da Colina, aliás. Ou seja: 29,7% dos jogadores saíram da base de São Januário. Ao mesmo tempo, Maxime foi o décimo estrangeiro a atuar pelo time nesta edição de Brasileirão.

O técnico Rafael Paiva comentou, então, sobre o jogador. Após a derrota para o Palmeiras, o comandante elogiou Máxime, admitindo que ainda busca a melhor posição no campo para o suíço.

“É muito recente a chegada dele. É um jogador inteligente, capacidade de passe muito alta, passa muito bem, constrói muito bem. Conhecendo melhor no dia a dia, vamos encaixar onde se enquadra melhor na equipe. Mais um jogador que vai agregar muito”, disse Paiva.

Confira os jogadores do Vasco que atuaram no Brasileirão-2024

Maxime Dominguez, Bruno Lopes, Alex Teixeira e Lyncon – 1 jogo

Serginho*, Jean David, GB e Medel* – 2 jogos

Souza e Estrella – 3 jogos

Coutinho e Rojas – 5 jogos

Erick Marcus*, Clayton* e Praxedes* – 6 jogos

Emerson Rodríguez – 7 jogos

Victor Luís – 9 jogos

Leandrinho e JP – 10 jogos

Puma e Galdames – 11 jogos

Rossi e João Victor – 12 jogos

Payet – 13 jogos

Zé Gabriel* – 14 jogos

Rayan – 17 jogos

Hugo Moura – 19 jogos

Sforza e Adson – 20 jogos

Léo e Lucas Piton – 21 jogos

David e Mateus Carvalho – 22 jogos

Maicon e Vegetti – 24 jogos

Paulo Henrique – 25 jogos

Léo Jardim – 26 jogos

*Já saíram do Vasco.

