Leila diz aguardar Justiça para definir futuro de Caio Paulista

Um dos assuntos que tomaram conta dos noticiários do Palmeiras foi a suposta agressão do lateral-esquerdo Caio Paulista contra uma ex-namorada. Clara Monteiro relata ter sido violentada pelo atleta enquanto eles estiveram juntos. Nesta segunda-feira (23), a presidente do Verdão, Leila Pereira, falou pela primeira vez sobre o tema.

Em evento que lançou sua candidatura à reeleição no Palmeiras, Leila diz que vai aguardar o depoimento do jogador para tomar uma decisão. Por muitas vezes, a mandatária repetiu que não vai se precipitar e que o ”tribunal virtual” escolha uma suposta punição para o atleta.

“Quanto ao Caio Paulista, o Palmeiras já divulgou a posição, que é a minha posição. Eu, por enquanto, como presidente do Palmeiras, preciso aguardar o depoimento do atleta, porque ele não depôs ainda. Foi marcado para semana que vem. E gente, eu não posso deixar que o tribunal virtual já condene um atleta. Não passa pela cabeça das pessoas que ele pode ser inocente?”, disse Leila, que prosseguiu.

“Eu não vou me precipitar, vou esperar as investigações, eu vou esperar a decisão, se houver algum processo, e aí, sim, o Palmeiras tomará uma decisão. Mas por enquanto o Caio é atleta do Palmeiras, continua trabalhando normalmente’, completou.

Palmeiras e Caio Paulista conversam diariamente e, por enquanto, o jogador segue no elenco principal. Aliás, ele virou titular após a lesão de Piquerez.

“Eu conversei com ele e a advogada dele. Não quero adiantar as provas que eles vão apresentar, mas eu vi que são provas muito robustas, que afirmam que não houve o que a menina alega ter havido. Se houve alguma agressão…. isso as provas que foram apresentadas a mim. Mas eu não sou delegada de polícia, mas são provas muito robustas”, finalizou a mandatária.

O caso Caio Paulista

Clara Monteiro, ex-namorada de Caio Paulista, jogador do Palmeiras, compareceu à 1° Delegacia de Defesa da Mulher na terça-feira passada (17) para prestar depoimento e registrar um boletim de ocorrência. Ela alega agressões do atleta no ano passado. Clara é mãe de um dos filhos do jogador.

A vítima não procurou a polícia antes por medo de retaliação do jogador, segundo Marcos Paulo Arias, advogado dela. A Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou as informações.

Clara publicou no último final de semana uma carta aberta e fotos, registrando, portanto, hematomas de agressões e cicatrizes. Dessa forma, nas imagens, é possível observar marcas de agressão pelo rosto. Além disso, há marcas na barriga e na perna da ex-namorada do jogador. Caio Paulista, por sua vez, negou as acusações de agressão.

Posteriormente às publicações de Clara, o jogador se defendeu. Assim, afirmou que nunca agrediu mulheres na vida. No entanto, ele revelou que há uma discussão na Vara Familiar de São Paulo, mas por questões financeiras.

