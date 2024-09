Rodrygo Goes faz declaração em aniversário de Bruna Rotta

O atacante Rodrygo Goes, do Real Madrid, deu mais um indício de que vive um relacionamento com Bruna Rotta. A influenciadora, que comemorou os seus 26 anos na última segunda-feira (23), ganhou um feliz aniversário especial do jogador.

Em sua rede social, o camisa 11 merengue fez uma postagem no story para felicitar o seu affair.

“Bru, feliz aniversário. Curte muito o seu dia, marombinha. Deus te abençoe. Love u”, escreveu o atacante, que marcou Bruna na publicação.

A influenciadora repostou a homenagem e brincou com a declaração do Rodrygo.

“Fofinho demais, hein”, escreveu a influenciadora.

Primeira foto ‘oficial’ de Rodrygo e Bruna Rotta

O jogador também marcou presença na comemoração do aniversário da influenciadora. Em fotos publicadas por ela na rede social, Rodrygo aparece ao lado dela, além do casal Éder Militão, também do Real Madrid, e Tainá Castro, companheira do zagueiro. Este é o primeiro registro em que os dois surgem juntos publicamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.