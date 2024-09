Pedro, do Flamengo, se declara para mulher: “Sempre do seu lado”

O atacante Pedro, do Flamengo, aproveita o período afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho esquerdo para curtir sua família. Casado com a psicóloga Fernanda Nogueira e pai das gêmeas recém-nascidas Antônia e Isabela, o jogador demonstrou todo o seu amor a sua esposa. Na última segunda (23), o camisa 9 deu uma cesta de café da manhã com um cartão apaixonado para a mãe de suas filhas.

No texto presente no cartão, Pedro agradece pelo carinho de Fernanda e também se declara para amada.

“Obrigada, melhor mãe do mundo. Obrigada por cuidar de nós 3, com o maior amor, carinho, paciência e sabedoria. Amor, a cada dia eu fico mais apaixonado por você, pelo seu jeito de ser, até mesmo nesses momentos que não são fáceis. Estaremos sempre do seu lado. Nós te amamos muita coisa”, escreveu o atacante do Flamengo, que também colocou o nome das gêmeas na assinatura.

Fernanda, que é bastante reservada, compartilhou a homenagem, assim como agradeceu o presente recebido.

“Esse bilhete com a cesta que eu ganhei era tudo (de) que eu estava precisando, e eu me senti a pessoa mais amada quando eu recebi. Demonstrem amor pelas pessoas que vocês amam”, escreveu a psicóloga, que completou: “Obrigada, meu amor, por decidir me amar todos os dias, de diversas formas. Te amo demais”. Lesão de Pedro e tempo de recuperação