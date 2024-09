São Paulo vê ataque parar de funcionar em momento crucial do ano

O São Paulo encara o Botafogo nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. As equipes ficaram no empate sem gols no Nilton Santos. Assim, quem vencer avança para a semifinal da competição. Contudo, balançar as redes vem sendo uma dor de cabeça no Tricolor.

Nas últimas seis partidas disputadas, a equipe marcou apenas dois gols. Um foi na na vitória sobre o Cruzeiro, há pouco mais de uma semana, por 1 a 0. Outro no último domingo (22), na derrota para o Internacional por 3 a 1, em pleno Morumbis. Neste meio tempo, o São Paulo perdeu para o Fluminense, no Brasileiro, foi eliminado pelo Atlético-MG, na Copa do Brasil (uma derrota e um empate), e empatou por 0 a 0 com o Botafogo, na partida de ida da Libertadores.

Contudo, apesar da fraca produção ofensiva, o técnico Luis Zubeldía vem tendo encontrar uma solução para o ataque. Muito da queda do sistema passa pela ausência de Ferreira. O jogador se machucou há pouco mais de um mês e, desde então, o São Paulo não encontrou um substituto.

Zubeldía testou Rato no lugar do jogador, deslocando Lucas para esquerda. Contudo, não deu certo. Agora, a esperança da vez é o jovem William Gomes, de apenas 18 anos. O garoto vai apresentando um bom desempenho e vem se firmando no time.

Artilheiros do São Paulo passam por jejum

O que realmente preocupa o São Paulo é a seca de seus principais artilheiros. Luciano foi quem mais balançou as redes na temporada, com 15 gols em 2024, mas perdeu lugar entre os titulares no jogo contra o Botafogo. Ele começou o embate contra o Internacional, indicando que deve ser reserva na quarta-feira.

Já Calleri não marca desde a vitória sobre o Nacional-URU, há um mês, também pela Libertadores. O argentino precisa de apenas mais um gol para se tornar um dos maiores artilheiros do São Paulo na competição. Este fator pode motivá-lo para também encerrar a seca.

