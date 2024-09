Entenda a lesão que pode tirar Rodri da temporada do Manchester City

No primeiro tempo do clássico contra o Arsenal, Rodri, do Manchester City, sentiu dores no joelho direito após uma disputa com Partey. O jogador foi substituído e, após a realização de exames, foi constatada uma lesão de ligamento cruzado anterior. Algo que provavelmente o deixará de fora da temporada.

“A lesão de ligamento cruzado é uma ruptura ligamentar, comum em esportes que envolvem rápidas mudanças de direção, como o futebol, e exige um grande tempo de recuperação. Ela tende a acontecer após uma entorse no joelho, no momento em que o corpo roda com o pé que está fixo ao chão”, explicou Gustavo Filoco de Rezende, fisioterapeuta esportivo associado à SONAFE Brasil – Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física.

“Na lesão de LCA, o joelho afetado geralmente é o de apoio. Quando estamos falando desse problema, é sempre importante olhar também para as questões individuais para compreendê-lo melhor. Observar a saúde do jogador, sua alimentação, sono e saúde mental, e como está seu calendário pelo clube e seleção, são alguns aspectos que ajudam a entender melhor essa lesão”, completou Flávia Magalhães, médica do esporte com 20 anos de atuação no futebol.

Pilar dos Citizens

Rodri é um dos pilares do Manchester City, sempre alcançando um mínimo de 46 jogos por temporada desde que chegou ao elenco. Desde a temporada passada, o time teve apenas uma derrota em 52 jogos, com o atleta em campo. Sem ele, o número cresce para quatro em 13 jogos. O clube ainda não se pronunciou sobre o assunto, porém, lesões do tipo costumam ter um período de 6 a 10 meses de recuperação.

De acordo com os especialistas, o tratamento geralmente começa pela cirurgia, para reconstruir o ligamento com o enxerto de tendão. Após o procedimento, eles focam em controlar a dor e o edema. E, então, trabalham no ganho de mobilidade articular, força muscular, treino de marcha e controle sensório motor, que envolve condições neurais e coordenativas.

“Depois que ocorre a lesão é importante iniciar os trabalhos de forma precoce, tentando preservar ao máximo a extensão e a flexão do joelho para o procedimento cirúrgico, visando uma melhor resposta pós-operatória. O trabalho segue etapas de analgesia e passa por trabalhos para manter a amplitude do movimento. Depois, evolui-se para a resistência de força e até chegar no mínimo de assimetria entre os membros”, detalhou a médica Flávia Magalhães.

