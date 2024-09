Presidente do São Paulo ganha presente de aniversário diferente da namorada

O presidente do São Paulo, Julio Casares, vive bom momento não apenas dentro de campo, com a disputa por uma vaga nas semifinais da Libertadores, além da presença no G6 do Campeonato Brasileiro. Isso porque o dirigente ganhou um presente surpresa da namorada, a atriz Mara Carvalho, na celebração dos seus 63 anos.

A companheira entregou uma grande caixa ao mandatário. Até que a cantora Simone aparece surpreendentemente. Julio é admirador da artista e amigo pessoal ao ponto de chamá-la de irmã, na postagem que compartilhou nas redes sociais com destaque para o episódio.

“Uma festa surpresa eficiente. Muito discreta como eu imaginava. Não desconfiei de nada. Mara foi demais. Incrível. Não percebi nada. Teve de tudo e a minha família com a irmã Simone, que eu imaginei que estava no Rio de Janeiro, enfeitando uma noite linda que atenuou a dor que sinto pela perda da minha mãe amada. Vocês me encheram de alegria”, detalhou o presidente do São Paulo.

Casal se aproxima durante a presença do São Paulo na final da Copa do Brasil

Mara é torcedora do Tricolor Paulista e ficou próxima do dirigente durante a disputa da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, em setembro do ano passado. Aliás, os dois vinham mantendo um relacionamento discreto a partir desse período.

A amada, além de atriz, também é diretora e roteirista. Ela se destacou com interpretações nas novelas “O Rei do gado”, “A viagem” e “O dono do mundo”. Assim como tem viagens pelo Brasil com a peça “Baixa Terapia”, na qual contracenou com o seu ex-marido Antônio Fagundes e seu filho Bruno Fagundes. Os atores foram casados entre 1988 e 2000.

Mara também se aventura no empreendedorismo, já que é dona de um restaurante espanhol em São Paulo, inaugurado em 2021. Além de presidente do São Paulo, Julio Casares também atua como advogado e radialista. Aliás, ele é pai do apresentador Julinho Casares, que é genro de um grande nome da televisão brasileira, o apresentador Faustão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.