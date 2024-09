Alan Patrick comanda melhora ofensiva do Inter em série de vitórias consecutivas

O Inter está em fase de recuperação no Campeonato Brasileiro e um dos destaques deste momento é o meio-campista Alan Patrick. Prova disso é que o camisa 10 do Colorado lidera a melhora ofensiva sob o comando do técnico Roger Machado. Afinal, na sequência de quatro vitórias consecutivas, o capitão marcou três gols.

A propósito, Alan Patrick voltou a ficar disponível nos seis compromissos anteriores da equipe após se recuperar de uma lesão. Inicialmente, ele ficou como opção no banco de reservas. Depois, nas últimas três partidas, retomou a titularidade e marcou em todos os duelos. Assim, chegou aos oito gols em 2024 e se igualou como artilheiro do Internacional na temporada ao lado de Enner Valencia.

Por outro lado, o centroavante equatoriano vive momento negativo. Tanto que se tornou reserva da equipe e viu o colombiano Borré aproveitar as oportunidades entre os 11 iniciais. Isso porque o camisa 19 foi titular nos últimos cinco dos seis embates do time e marcou três gols.

Em 2023, Alan Patrick terminou a temporada como artilheiro do Internacional na temporada com 16 gols. Já Valencia, que chegou no meio da temporada, anotou três gols a menos. O camisa 10 e capitão do Colorado jamais marcou em quatro jogos seguidos em sua carreira. Ou seja, terá a chance de conquistar esse feito no confronto diante do Bragantino, nesta quarta-feira (25), no estádio Nabi Abi Chedid.

Evolução no desempenho ofensivo do Inter

No atual cenário, a equipe é a oitava colocada da Série A, com 41 pontos. Caso conquiste um triunfo na partida adiada pela 16ª rodada do Brasileirão, a equipe entra na zona de classificação para a Libertadores.

Com essa evolução ofensiva, também com mérito do treinador Roger Machado, o Inter anotou 12 gols nos seus últimos 12 jogos. Assim, deixou de ter um dos piores ataques da Série A. Há pouco menos de um mês, o Colorado estava no meio da tabela de classificação, mas tinha um dos piores setores ofensivos.

Tanto que ao comparar a média, os gaúchos eram superiores apenas ao Fluminense e ficava atrás de outras equipes dentro da zona de rebaixamento como Atlético Goianiense e Corinthians. Deste modo, com a melhora do seu ataque, no atual cenário, o Inter soma 30 gols na Série A, marca igual à do Vasco, e se torna o 12º melhor setor ofensivo do Campeonato Brasileiro.

