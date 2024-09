Santos x Cruzeiro (Sub-17): onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Cruzeiro duelam nesta quarta-feira (25/9), às 15h, no CT Rei Pelé, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Peixe venceu o jogo de ida, em Belo Horizonte por 2 a 1 e joga pelo empate para chegar na semifinal. Já a Raposa precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis ou por dois tentos para se classificar direto na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Santos

O Peixe vive grande momento na competição. Afinal, terminou o grupo A na liderança e com uma das melhores campanhas do Brasileirão Sub-17. Além disso, na partida de ida das quartas de final, venceu o Cruzeiro por 2 a 1. Matheus Xavier e Gabriel Paes balançaram as redes para o Alvinegro Praiano que agora precisa de um simples empate em casa, para chegar na semifinal.

Como chega o Cruzeiro

Por outro lado, a Raposa tem uma campanha mediana na competição. Afinal, apesar de vencer apenas três jogos na competição, a equipe conseguiu se classificar ao terminar na quarta colocação do grupo B. Contudo, no jogo de ida das quartas de final, perdeu em casa para o Santos por 2 a 1. Aliás, o destaque da partida ficou para Pedro Assis, que marcou o gol Celeste. Agora, o Cruzeiro precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis ou por dois tentos para se classificar direto na competição.

SANTOS X CRUZEIRO

Jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17

Data e horário: 25/9/2024, 15h (de Brasília)

Local: CT Rei Pelé, Santos (SP)

SANTOS: João Pedro; Guilherme Cruz, Ryan, João Ananias e Vinícius Lira; Gabriel Paes, Lucas Jaime e Murillo Pará; Padula, Mateus Xavier e Luca Meirelles. Técnico: Elder Campos

CRUZEIRO: Vitor Lamounier; Kauã Acosta, João Cervi, Vitor Hugo e Kauã Prates; Alessandro, Gabryelo e André; Felipe Morais, Luis Otávio e Pedro Assis. Técnico: Ricardo Quandt

Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP

