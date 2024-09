Doping e pouco futebol: relembre como foi a primeira passagem de Fernando Diniz pelo Cruzeiro

Nesta terça-feira (24), Fernando Diniz inicia sua segunda passagem pelo Cruzeiro. Ele foi apresentado como novo treinador da equipe. Contudo, ele já havia passado pela Toca da Raposa II em 2004.

Naquela ocasião, Diniz, na época meia experiente, chegou ao clube após a conquista do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.

Sua primeira passagem, porém, foi discreta. Ele trabalhou com Fred, na época um jovem talento recém-contratado do América-MG.

Diniz não teve grande sucesso em sua primeira experiência no Cruzeiro. No time em apenas oito partidas, deixou o clube ao fim do Brasileirão daquela temporada.

Curiosamente, o episódio mais marcante de sua passagem envolveu o uso de uma pomada para manchas na pele, que continha uma substância proibida.

“Uma pomada que estava passando na pele e tinha uma substância que o doping não permitia. Era até difícil ser identificada no doping, pela quantidade. Mas para evitar o risco, isso só aconteceu na partida contra o Figueirense. Era para um tratamento que estava na pele, não era alergia. Era porque apareceram manchinhas vermelhas, estava passando, porque o dermatologista tinha passado. Agora tenho que procurar um similar para não dar doping”, disse na época em entrevista à “Rede Globo”.

