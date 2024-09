Mesmo com mais de 40 títulos na carreira e passagens marcantes por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, Pep Guardiola não é unanimidade no futebol mundial. Aliás, pelo contrário. O treinador também tem os seus haters. Um deles, por sinal, com histórico na própria Premier League. É o caso do ex-goleiro Tim Howard.

Com passagens pelo Manchester United e Everton, ambos da Inglaterra, além da seleção dos Estados Unidos, o ex-jogador não crê que Guardiola tem deixado um legado positivo para o esporte mais popular do planeta.

“Pep Guardiola, em todos os sentidos, arruinou o futebol. Ensinou a todo mundo que se pode jogar futebol posicional. E não se pode”, desqualificou Howard, em entrevista ao podcast “It’s Called Soccer”.

Para o ex-goleiro, Guardiola insiste em uma utopia que não dará certo.

“Apenas três equipes do mundo podem jogar da forma como ele pensa o futebol. As demais não conseguem fazer muito bem”, insistiu o ex-goleiro yankee.

Em toda carreira, contando as passagens por Espanha, Alemanha e Inglaterra, Pep Guardiola, difamado por Howard, conquistou 12 ligas nacionais, três Champions e quatro Mundiais de Clubes da Fifa, além de inúmeras Copas e Supercopas nacionais e internacionais. Especialistas e torcedores o consideram um dos melhores de todos os tempos.

