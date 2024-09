Comr reservas, City vence Watford e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa

O City está classificado para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Mesmo com os reservas, o time de Manchester foi superior ao Watford e venceu a partida desta terça-feira (24), por 2 a 1, no Etihad Stadium, em duelo válido pela terceira rodada da competição. Jérémy Doku e o luso-brasileiro Matheus Nunes balançaram a rede para os donos da casa. Por outro lado, Ince anotou um belo gol e deu esperança para os visitantes na reta final do jogo.

Dessa maneira, o City segue como um dos grandes favoritos para conquistar o título da Copa da Liga Inglesa. A equipe quer o troféu após uma eliminação precoce na temporada passada, quando caiu na terceira fase da competição. O último título aconteceu em 2021, quando o clube venceu a tríplice coroa no futebol inglês.

Para enfrentar o Watford, Guardiola optou por poupar boa parte dos titulares, como Ederson, Gündogan e Bernardo Silva. Erling Haaland, artilheiro do time, não está nem no banco.

A ideia de preservar os jogadores acontece devido ao jogo da Premier League no próximo sábado (28), contra o Newcastle, e da Champions, na terça, dia 1º de outubro, contra o Slovan Bratislava.

Manchester City x Watford

Mesmo com o time reserva e sem muitas estrelas, o Manchester City pressionou do início ao fim e criou muitas chances de perigo. Doku abriu o placar logo aos cinco minutos e deu ainda mais tranquilidade para a equipe controlar a partida. Mas a equipe foi para o vestiário com o placar de 2 a 0, após Matheus Nunes fazer um golaço, aos 38 minutos. Do lado dos visitantes, o Watford chegou a marcar, aos 20 minutos, mas o lance foi anulado por falta. Além dessa chance, o time só finalizou uma única vez.

O City manteve o domínio da partida no segundo tempo e criou chances de ampliar a vantagem. Savinho saiu do banco e fez uma boa partida. O brasileiro deu mais volume de jogo ao lado direito de ataque e acertou a trave adversária. Por outro lado, o Watford teve uma esperança nos momentos finais da partida. Aos 40 miuntos, Ince anotou um belo gol para diminuir para os visitantes e colocar fogo na reta final. Porém, o City conseguiu segurar a pressão adversário e o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.

