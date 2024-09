Em jogo adiado do Italiano, Atalanta perde em casa para o Como

A Atalanta perdeu grande oportunidade de se aproximar dos líderes do Campeonato Italiano. Nesta terça-feira (24), em jogo adiado da última segunda por conta do mau tempo, a equipe de Bérgamo perdeu em casa, de virada, para o Como por 3 a 2. Strefezza, Kolasinac (contra) e Fadera fizeram os gols do triunfo. Zappacosta e Lookman, este nos acréscimos, descontaram para os anfitriões.

O resultado deixa a Atalanta com seis pontos em cinco rodadas disputadas, na 12ª colocação. A liderança é do Torino, com 11. Já o Como respira no Calcio e deixa a zona do rebaixamento, chegando a cinco pontos, em 15º.

Na próxima rodada, a Atalanta visita o Bologna, no sábado (28), às 15h45 (de Brasília). Já o Como recebe o Verona, às 10h de domingo (29).

O jogo era para ter sido realizado na última segunda-feira. Contudo, as fortes chuvas que caíram sobre Bérgamo impediram a realização da partida. Assim, o árbitro Paride Tremolada optou por adiar o jogo em 24 horas.

Atalanta é surpreendida no segundo tempo

Em casa, a Atalanta mostrou que vive momento de turbulência na temporada, alternando altos e baixos. Em campo, Zappacosta abriu o placar logo aos 17 minutos. No entanto, o início da etapa final foi trágico para a equipe do técnico Gian Piero Gasperini.

No primeiro minuto, Sergi Roberto, ex-jogador do Barcelona, assistiu Strefezza, que deixou tudo igual. Era apenas o prenúncio de que as coisas não sairiam bem para os mandantes da partida. Com 15 minutos, o Como já havia feito mais dois, chegando a 3 a 1: com Kolasinasc, contra, e Fadera.

Dessa maneira, Gian Piero Gasperini fez diversas alterações na Atalanta em busca da reação. Mas foi em vão! O Como portou-se bem e segurou o ímpeto do adversário. Aos 53 minutos, Lookman, de pênalti, fez o segundo do time da casa, mas não havia tempo para buscar o empate.

